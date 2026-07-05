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Nazilli'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipilerince söndürüldü.

Dallıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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