Aydın'da kamyonetin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki M.N.D, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

N.S'nin (21) kullandığı 09 F 5185 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki M.N.D'ye çarptı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü N.S. ise gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kamyonetin geçtiği güzergahtaki trafik lambasında yeşil, yayalara ise kırmızı ışık yandığı görüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
