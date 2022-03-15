Nazilli'de üçüncü kattaki pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler

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Nazilli'de üçüncü kattaki pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

AA - Mehmet Ali Cintosun - Güncel
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Nazilli'de üçüncü kattaki pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üçüncü kattaki pencereden toprak zemine düşen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üçüncü kattaki pencereden toprak zemine düşen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 785 Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında yaşayan Zeliha Dinçtürk, dengesini kaybetmesi sonucu evinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinçtürk, hastanede hayatını kaybetti.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Nazilli, Aydın, Güncel, Haberler

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