Aydın'da traktörden düşen saman balyalarının altında kalan kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavşaktan dönüş yapan traktörden düşen saman balyalarının altında kalan yaya yaralandı.

S.A. idaresindeki 09 R 8346 plakalı traktörün römorkundaki saman balyaları, Aydın-Denizli kara yolu Dallıca Mahallesi'ndeki kavşakta dönüş esnasında yaya E.B'nin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, samanların altından çıkarılan E.B'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

E.B'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Traktör sürücüsü S.A. da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde traktörün kavşaktan dönerken saman balyalarının devrildiği, sürücünün ise durumu fark etmeyip yoluna devam ettiği görüldü.