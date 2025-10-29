Nazilli'de Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstasyon Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle Y.Ö. (25), E.Ö'ye (20) tabancayla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.Ö. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.