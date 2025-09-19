Nazilli'de şehit polis Şeyda Yılmaz adına burs programı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Mezunlar Derneği, aynı fakülteden mezun olan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adını yaşatmak amacıyla burs programı başlattı.

ADÜ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görevi başında şehit olan Yılmaz'ın bölüm arkadaşlarının girişimiyle hayata geçirilen program, Fakülte Dekanlığı ile Uluslararası İlişkiler Bölümünün katkılarıyla kalıcı hale getirildi.

Dernek çatısı altında yürütülen "Şehit Polis Şeyda Yılmaz Burs Programı" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanması amaçlanıyor.

Burs programına katkı sağlamak isteyenler için herhangi bir alt sınır belirlenmezken, bir öğrencinin bursunu üstlenmek isteyen bağışçılar için aylık tutar 1000 lira olarak belirlendi.