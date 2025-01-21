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Nazilli'de Pikap Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Nazilli'de Pikap Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplamaya gidenlerin içinde bulunduğu pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, pikabın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Astepe (74) idaresindeki 09 R 0116 plakalı pikap, Bekirler Mahallesi Armutalan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Astepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan H.U, M.Ç, H.Ç, C.Ç, M.U. ve T.U. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pikaptakilerin zeytin toplamaya gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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