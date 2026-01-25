Nazilli'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı kırsal Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. N.A.'nın (46) kontrolünü yitirdiği 20 AIF 223 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan Z.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan ve durumları ağır olan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü N.A., buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.