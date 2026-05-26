Aydın'da motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 57 yaşındaki Z.S.'ye motosiklet çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.Ü. idaresindeki 09 AKC 051 plakalı motosiklet, Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S.'ye (57) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Motosikletin sürücüsü İ.Ü. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
