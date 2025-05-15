Nazilli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Nazilli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.K. (35) idaresindeki 35 HBD 56 plakalı otomobil, Kozdere Mahallesi'nde Kemal İ'nin (18) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kemal İ, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kemal İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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