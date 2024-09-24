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Nazilli'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Nazilli'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Şirinevler Mahallesi Beşeylül Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

C.B'nin kullandığı 09 AKB 963 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi Beşeylül Caddesi'nde E.G. idaresindeki 34 DMF 971 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü C.B. ile motosikletteki D.D. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

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