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Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Nazilli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.D. idaresindeki 09 AIV 976 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında H.T. yönetimindeki 09 AIV 671 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı O.D. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü H.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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