Nazilli'de Mantar Zehirlenmesi: Bir Ölü, Bir Yara
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ormandan topladıkları mantarları yedikten sonra fenalaşan bir çiftten 62 yaşındaki Ertuğrul Salman hayatını kaybetti, eşi 54 yaşındaki Zeynur Salman ise hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kavacık Mahallesi'nde yaşayan ve ormandan topladıkları mantarları yiyen Ertuğrul Salman (62) ile eşi Zeynur Salman (54) bir süre sonra fenalaştı.
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertuğrul Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Zeynur Salman ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ertuğrul Salman'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
