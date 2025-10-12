Nazilli'de Maki Yangını Zeytinliğe Sıçradı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çıkan maki yangını zeytinliğe sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte söndürülürken, toplam 10 dönüm alan zarar gördü.

Nazilli'nin kırsal Dereağzı Mahallesi'ndeki atış poligonu üstlerindeki makilik alanda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak zeytinliğe sıçradı. Yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri 2 saatlik mücadele sonucunda alevleri söndürdü. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),