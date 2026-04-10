Haberler

Aydın'da izinsiz kazıda göçük altında kalan kişinin ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde izinsiz kazı yaparken meydana gelen göçükte 59 yaşındaki Güngör Avcı hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin define aramak amacıyla kazı yapmadıklarını iddia etmeleri dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün izinsiz kazı esnasında göçük altında kalan Güngör Avcı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İsabeyli Mahallesi'nde kazı yaparken 59 yaşındaki Güngör Avcı'nın meydana gelen göçük altında kalarak yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan R.K, S.D, A.K. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarmadaki ifadelerinde şüphelilerden R.K. ve S.D'nin bölgede define aradıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

Zanlılar A.K. ve M.A'nın ise olay yerinde su aramak amacıyla bulunduklarını ve define kazısından haberlerinin olmadığını öne sürdükleri belirtildi.

Kepçe operatörü A.K'nin göçük sonrası Avcı'yı kurtarmak amacıyla müdahalede bulunduğunu söylediği kaydedildi. A.K'nin "Tamamen iyi niyetle yardım etmek istedim. Göçük altında kaldığını öğrenince kepçeyle kazı yaptım. Böyle bir facianın yaşanacağını düşünemedim, çok üzgünüm." dediği aktarıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin, zanlıların cep telefonlarında konuya ilişkin yazışmalar tespit ettiği belirtildi.

Olay

İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisindeki zeytinlik alanda dün, Güngör Avcı (59) ile R.K, S.D, M.A. ve kepçe operatörü A.K. iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada toprak kayması meydana gelmişti. Toprak altında kalan Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

