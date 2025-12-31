Haberler

Aydın'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Aydın'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü Y.D. ve araçtaki iki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Y.D. (25) idaresindeki 09 ARG 004 plakalı hafif ticari araç, Nazilli-Bozdoğan yolu Hamidiye Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.D. (47) ile B.D. (27), sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi

Dünyaca ünlü komedyenin Trump'la ilgili sözleri kabusu oldu