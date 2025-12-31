Aydın'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü Y.D. ve araçtaki iki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Y.D. (25) idaresindeki 09 ARG 004 plakalı hafif ticari araç, Nazilli-Bozdoğan yolu Hamidiye Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.D. (47) ile B.D. (27), sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel