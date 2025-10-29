Haberler

Nazilli'de Fener Alayı Coşkusu

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşü, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Kalabalık, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyüş yaptı.

NAZİLLİ'DE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve binlerce vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri bulunan kalabalık, yürüyüş boyunca şehrin cadde ve sokaklarında marşlar söyledi.

Yürüyüş sonunda Nazilli Belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, halk oyunları ekipleri oyunlarını sergiledi. Etkinlik alanına, beyaz atının üzerinde gelen ve Atatürk'ü canlandıran Hakan Kaya, atından inerek vatandaşları selamladı. Kaya, burada oynadığı Aydın Zeybeği ile izleyenlerden alkış aldı.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan yaptığı konuşmada, "Hepinizin Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun. Cumhuriyetimiz 102 yaşında. Bugün Anadolu'nun yurdumuzun her köşesinde coşkuyla kutlandı bayram. Nazillililer de coşku ile kutladılar Cumhuriyet Bayramlarını. Sizin bu coşkunuza hayranım. Sizlere hizmet etmekten, sizler için çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bu coşkunuzdan, bu sevginizden dolayı. Sevgili gençler, vatan bayrak Cumhuriyet bunlar çok güzel. Hepiniz bunların sevgisi ile büyüyorsunuz. Sevgili öğretmenlerimize, sevgili müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programlarımız için bütün gençlerimize, bütün çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi yalnız bırakmayan sevgili anne ve babalara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ /Aydın,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
