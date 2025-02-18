Nazilli'de Evde Yangın: Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmandaki yangın nedeniyle ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alparslan Türkeş Bulvarındaki bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel