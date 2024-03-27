Nazilli'de dilenci kadın bir kişiyi bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan dilenci kadın tutuklandı.

Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda S.K'nin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

H.K. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Altıntaş Mahallesi'nde dün, bir çorbacıda oturan kadın müşteri S.K. ile dilencilik yaptığı belirtilen H.K. arasında, para isteme nedeniyle tartışma çıkmış, H.K, S.K'yi bıçaklamıştı.

Yaralı kadın, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmış, olayın ardından uzaklaşan H.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.