Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda Görevli Başgardiyan Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Hayal Alkış, evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri tespit edilen Alkış ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Hayal Alkış, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili aynı kurumda görev yapan S.V. gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Zafer Mahallesi 12/2 Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Hayal Alkış'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açıp girdiği evde Alkış, hareketsiz halde bulundu. Ekiplerin kontrolünde, Alkış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Alkış'ın vücudunda darp izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen de olay yerine gelip bilgi aldı. Alkış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, aynı kurumda görev yapan evli ve 3 çocuk babası S.V.'yi gözaltına aldı. S.V., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yürek yakan görüntü

Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı
İran müzakere dinlemiyor! ABD'ye ait bir gemi hedef alındı

İran müzakere dinlemiyor! ABD'ye ait gemi hedef alındı
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada

Görüntü dün gece İstanbul'da kaydedildi