Nazilli'de amcalarını bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 yeğene adli kontrol
Aydın'ın Nazilli ilçesinde amcalarını bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve B.K. kardeşler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, otobüs terminalinde husumetli oldukları amcaları A.K. ile tartışmaları sonucu gerçekleşti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde amcalarını bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaçay Mahallesi'nde A.K'nin bıçaklamasına ilişkin gözaltına alınan yeğenleri M.K. ve kardeşi B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.K'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Karaçay Mahallesi'nde, 28 Aralık'ta aralarında husumet bulunan amca A.K. ile yeğenleri M.K. ve B.K. arasında otobüs terminalinde tartışma çıkmış, tartışmada bıçakla yaralanan A.K. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Polis M.K. ve B.K'yi gözaltına almıştı.