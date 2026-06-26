Nazilli'de ormanda ateş yakma yasağına uymayan 18 kişi hakkında idari işlem yapıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Valilik kararıyla alınan 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakılması yasağına uymadıkları belirlenen toplam 18 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla ateş yakma yasağına yönelik denetimlerini ormanlık alanlarda aralıksız olarak sürdürüyor. Piknik ateşi, temizlik ateşi ve yangına neden olabilecek her türlü ateşli faaliyeti mercek altına alan jandarma ekipleri, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uyguluyor. Jandarma ekiplerinin, Valilik kararıyla alınan 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakılması yasağına uymadığı tespit edilen 18 kişi hakkında idari işlem yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı