Nazilli'de 86 yaşındaki Nazif Korkmaz'ın evi yangında kullanılamaz hale geldi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Yıldıztepe Mahallesi 57. Sokak'ta Nazif Korkmaz'a (86) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Korkmaz, kendi imkanlarıyla evden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA