Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Törende Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı katılımcılara bayram mesajları verdi, öğrenciler gösteriler sundu.
Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası'nda gerçekleştirilen tören Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Şerif Emrah Keser'in katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen törende öğrencilerin gösteriler sundu.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel