Nazilli'de 1 kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıl hapis verildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı aileden 1 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 44 yıl hapis cezası verildi.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.G. ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.G. savunmasında hırsızlık suçlamasına maruz kaldığını ancak böyle bir eyleminin söz konusu olmadığını, aileyle husumetinin bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, N.D'nin ölümüne ilişkin kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin ise nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 44 yıl hapis cezası verdi.

-Olay

Kardeşköy Mahallesi'nde 16 Temmuz 2024'te H.D'nin (65) evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi H.D. ile eşi N.D. (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G'yi (6) yaralanmış halde bulmuş, N.D. 17 gün sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin çekiçle kendisine saldırdığını söylemişti.

M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA