Haberler

Nawrocki, Polonya'da kurulacak ABD üssünün 'Fort Trump' adını alacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD'nin ülkede kurmayı planladığı kalıcı askeri üssün 'Fort Trump' adını taşıyacağını bildirdi. Nawrocki, altyapı hazırlıklarının sürdüğünü, idari ve mali konuların çözülmesi gerektiğini belirterek kesin tarih vermenin zor olduğunu söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD'nin ülkesinde kurmayı planladığ kalıcı askeri üssün "Fort Trump" olarak adlandırılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Bloomberg'e verdiği röportajda ABD'nin Polonya'da kalıcı bir askeri üs kurma planlarını sonuçlandırmasını umduğunu söyledi.

Eğer bu gerçekleşirse üssün "Fort Trump" olarak adlandırılacağını ifade eden Nawrocki, altyapı hazırlıklarının sürdüğünü, ABD'den danışmanların Polonya'yı ziyaret ettiğini aktardı.

Nawrocki, çalışmaların tamamlanmasının ardından Trump'ın "Fort Trump" olarak adlandırılacak üssün açılışına bizzat katılabileceğini dile getirdi.

Üssün kurulması için halen idari ve mali konuların çözülmesi gerektiğini kaydeden Nawrocki, kesin tarihler vermenin zor olduğunu ancak projenin gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

Rusya ile NATO arasındaki gerilime de değinen Nawrocki, "Hibrit savaşın ortasındayız." ifadesini kullandı.

Nawrocki, Rusya'nın provokasyonlarının NATO'nun dayanıklılığını da test ettiğini belirterek, durumun ciddi olduğunu vurguladı.

Trump olmadan Rusya ile Ukrayna arasındaki meselenin çözülemeyeceğine dikkati çeken Nawrocki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yalnızca Trump'tan korktuğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, Polonya'da ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe katettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurmuştu.

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Stanislaw Wziatek, açılması planlanan ABD üssünde 15 bine kadar ABD askerinin konuşlanmasının planlandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
YÖK'ten öğrenci affında yeni karar! 2026 YKS'de kaydını yaptırmayan ve sildirenler de yararlanacak

Kaydını sildirenlere ikinci şans! YÖK af kapsamını genişletti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 47'si insan yerine yapay zekaya güveniyor

Gençlerin tercihi şaşırttı! Yüzde 47'si insan yerine ona güveniyor
Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi milli maça atadılar
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor

Yavaş'ın ardından 7 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil
Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama geldi

Adalar Belediyesi'nin el değiştirmesi sonrası zehir zemberek sözler
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!