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Park halindeki aracın navigasyon cihazından yangın çıktı

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Eskişehir'de park halindeki bir kamyonette navigasyon cihazının alev alması sonucu yangın çıktı. Araçta hasar oluşurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ESKİŞEHİR'de navigasyon cihazının alev alması sonucu yangın çıkan kamyonet zarar gördü.

Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda M.S.'ye (64) ait park halindeki 26 ALY 069 plakalı kamyonette yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetteki yangın söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının navigasyon cihazından çıktığı tespit edildi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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