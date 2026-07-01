Haberler

NATO Zirvesi Öncesi Tutuklanan Tema Gönüllüsü 75 Yaşındaki Emekli Öğretmen Ayten Yakut, Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yürütülen soruşturmada tutuklanan 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut, avukatlarının itirazı üzerine yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

ANKARA - Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 178 kişi arasında yer alan TEMA gönüllüsü 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut, itiraz üzerine yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

NATO Zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 225 kişi gözaltına alındı ve 178'i tutuklandı.

Tutuklananlar arasında bulunan 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut'un ise avukatlarının 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı.

Hakimliğin kararında," mevcut delil durumu, şüphelinin yaşı ve sağlık durumu ile dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbiri ile sağlanabileceği kanaatine varıldığı" belirtildi. Ayten Yakut hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

Kaynak: ANKA
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor'a transfer olan Samet'ten Fenerbahçe için olay hamle
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

"Yüksek hesap" cinayeti kamerada! Adisyonu görünce kıyamet koptu
Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

İngilizlere yazdığı yazı ortalığı karıştırdı! AK Parti'den sert tepki
YRP, üye sayısını 53 bin 12 artırdı

YRP, üye sayısını artırdı
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti