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İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ni Protesto Eden 40 Kişi Gözaltına Alındı

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Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri, İstanbul Dolmabahçe'deki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto ederken 40 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - Devrimci Gençlik Dernekleri, İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri, İstanbul Dolmabahçe'de "NATO zinciri kırılacak" yazılı pankart ve "NATO defol, bu memleket bizim" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Devrimci Gençlik Dernekleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolmabahçe'ye çıkan her sokağı kapattılar, arkadaşlarımızı eylem yapma şüphesiyle gözaltına aldılar ama NATO Parlamenter Zirvesi'nin yapıldığı Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşümüzü engelleyemediler. NATO'cular, emperyalistler, işbirlikçileri defolacak, NATO zinciri kırılacak" denildi.

Kaynak: ANKA
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