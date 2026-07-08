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NATO Zirvesi'ni Protesto Eden 12 Kişi Taksim'de Gözaltına Alındı

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde NATO Zirvesi'ni protesto eden Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri üyelerine polis müdahale etti. Umut-Sen, 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

(İSTANBUL) - NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri üyelerine İstiklal Caddesi'nde polis müdahale etti. Umut-Sen, 12 kişinin Taksim'de gözaltına alındığını duyurdu.

NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen Umut-Sen ve Gençlik Komiteleri üyelerine İstiklal Caddesi'nde polis müdahale etti. Umut-Sen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Umut-Sen'in açıklaması şöyle:

"12 yoldaşımız emperyalist suç ve savaş örgütü NATO'ya karşı çıktığı için Taksim'de gözaltına alındı. NATO'ya karşı biz varız. Emperyalistlere karşı memleketi için direnenler var."

Ev baskınlarıyla halk gözaltına alınıyor. Fiili OHAL ilanlarıyla ülkenin dört bir yanı halka kapatılırken, Koç'lar ve Sabancı'lar Filistin'de soykırımcı, Suriye'de katliamcı, emekçi halkların baş düşmanları, çocuk katilleri, işgalci, sömürgeci emperyalistleri otellerde ağırlıyor.

İki yüzlü holdinglerin savaş ve sömürü teşhiridir bu. Katil ABD, iş birlikçi holdingler ve iş birlikçi AKP. NATO defol, bu memleket bizim."

Kaynak: ANKA
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