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Ankara'daki NATO Karşıtı Eylemde Gözaltına Alınan 13 Tkp Üyesine Tutuklama İstemi

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Ankara'da NATO Zirvesi'ne karşı düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan 131 TKP üyesinden 118'i serbest bırakıldı, 13 kişi ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi'ne karşı düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan TKP üyelerinden 118 kişinin serbest bırakılmasına, 13 parti üyesinin ise tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verildi.







Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinin, 5 Temmuz'da 36. NATO Zirvesi'ne karşı Kızılay'da yaptığı yürüyüşte 139 kişi gözaltına alınmış, sağlık sorunları nedeniyle 5 kişi serbest bırakılmış, üç parti avukatı da emniyetteki işlemlerinin ardından dün salıverilmişti.



Dört gündür gözaltında bulunan 131 parti üyesi de bugün sabah emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 131 kişiden 118'inin serbest bırakılmasına, 13 TKP üyesinin ise tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.





Kaynak: ANKA
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