Esenboğa Havalimanı Güzergahı NATO Ülkelerinin Bayraklarıyla Donatıldı

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında liderlerin uçaklarının ineceği Esenboğa Havalimanı güzergahına NATO ülkelerinin bayrakları asıldı.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO müttefikleri ve NATO ortaklarının liderleri ile heyetlerinin katılacağı Zirve kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Liderler ve heyetlerinin uçaklarının ineceği havalimanlarından biri olan Esenboğa Havalimanı güzergahında hazırlıklar bitmek üzere.

Ankara Zirvesi'nin sloganı olan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı pankartlar havalimanına giden yol olan Özal Bulvarı'nda sağlı sollu yerlerini aldı.

Bulvar üzerindeki panolarda KAAN, Hürjet, TCG Anadolu gibi Türk savunma sanayinin öne çıkan ürünleri ile aralarında Galata Kulesi, Kapadokya, Efes Antik Kenti, Anıtkabir gibi Türkiye'nin tarihi ve turistik lokasyonlarının fotoğraflarına da panolarda yer verildi.

Kaynak: ANKA