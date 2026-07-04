Haberler

Esenboğa Havalimanı Güzergahı NATO Ülkelerinin Bayraklarıyla Donatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, Esenboğa Havalimanı güzergahındaki Özal Bulvarı'na NATO ülkelerinin bayrakları ve zirve sloganlarının yer aldığı pankartlar asıldı. Ayrıca Türk savunma sanayisi ürünleri ve turistik yerlerin fotoğrafları da panolara yerleştirildi.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında liderlerin uçaklarının ineceği Esenboğa Havalimanı güzergahına NATO ülkelerinin bayrakları asıldı.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO müttefikleri ve NATO ortaklarının liderleri ile heyetlerinin katılacağı Zirve kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Liderler ve heyetlerinin uçaklarının ineceği havalimanlarından biri olan Esenboğa Havalimanı güzergahında hazırlıklar bitmek üzere.

Ankara Zirvesi'nin sloganı olan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı pankartlar havalimanına giden yol olan Özal Bulvarı'nda sağlı sollu yerlerini aldı.

Bulvar üzerindeki panolarda KAAN, Hürjet, TCG Anadolu gibi Türk savunma sanayinin öne çıkan ürünleri ile aralarında Galata Kulesi, Kapadokya, Efes Antik Kenti, Anıtkabir gibi Türkiye'nin tarihi ve turistik lokasyonlarının fotoğraflarına da panolarda yer verildi.

Kaynak: ANKA
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"