Ankara'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimi sürüyor
Başkentte NATO Liderler Zirvesi güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Tunalı Hilmi Caddesi'nde yapılan uygulamada araç ve kişiler kontrol edildi, eksik belgeli sürücülere ceza kesildi.
Başkentte, NATO Liderler Zirvesi için yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri sürüyor.
Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki uygulama kapsamında, çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
Ekiplerce, sürücülerin ehliyetleri ve evrakları kontrol edildi, bazı araçlarda ise arama yapıldı.
Denetimlerde, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, şehir genelinde de NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin belirli noktalarda trafik denetimleri devam ediyor.