Haberler

Ankara'da NATO Zirvesi için önemler arttırıldı

Ankara'da NATO Zirvesi için önemler arttırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında 'Operasyon Turkuaz' çerçevesinde 9 ilçede geniş çaplı denetimler yapılıyor. 430 otel kontrol edilirken, 450 personel görev aldı.

ANKARA'DA 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 'Operasyon Turkuaz' çerçevesindeki denetim ve uygulamalar aralıksız sürüyor.

'Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde 9 ilçede geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. NATO görev alanları ile önceden belirlenen kritik bölgelerde görevlendirilen ekipler, 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberlerini genişleterek denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Ankara genelindeki 430 otel kontrol edilirken, araç kiralama firmalarına yönelik de denetimler yapıldı. Özel harekat, Motosikletli Yunus Timleri ve Narkoasayiş ekiplerinin ortak görev aldığı uygulamalarda, 9 ilçede 240 noktada, 150 parkta ve 160 umuma açık mekanda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 33 timde görevli 450 personel yer aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Mahkemeden karar çıktı! İşte 123 vatandaşımızın canının bedeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler