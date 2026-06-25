NATO Zirvesi Öncesi Gözaltına Alınan 75 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan ve aralarında TEMA Vakfı üyelerinin ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu 75 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 24 saatlik kısıtlılık kararı verilmişti.

Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta ifade veren şüphelilerden 75'i tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenlerin arasında TEMA Vakfı üyeleri ve Doç. Dr. Emel Memiş de var.

Öte yandan, tutuklamaya sevk edilenlerden bazılarının IŞİD üyesi olduğu öğrenildi.

DORUK MADENCİLİK VE TKP/ML SORULARI

İfadesi alınan şüphelilere "Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıklarını, basın açıklamalarını ve NATO'ya ilişkin eylemleri, herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları, örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı" soruldu.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA