NATO Zirvesi Öncesi Gözaltına Alınan Doç. Dr. Emel Memiş, Avukatlar ve Pek Çok Tema Vakfı Üyesi Tutuklandı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu pek çok TEMA Vakfı üyesi, avukatlar, siyasi parti ve dernek üyeleri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklamaya sevk edilen 75 kişiden 57'si tutuklanırken, tutuklu sayısının artması bekleniyor.

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 209 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılıkta ifade veren kişilerden 75'i tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÇHD'Lİ İKİ AVUKAT DA TUTUKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen 75 kişiden aralarında TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ve Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu şu ana kadar 57 kişi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer alıyor.

Öte yandan tutuklananların arasında IŞİD ve DHKP-C üyeleri de bulunuyor.

"KAÇMA ŞÜPHESİ" GEREKÇESİ

Tutuklamaya "atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, atılı suçun katalog suçlardan olduğu, atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğu, dosyada henüz bir kısım delilin toplanmamış olması ve atılı suçun işleniş şekli gözetildiğinde bu haliyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçe gösterildi.

"TRUMP İÇİN YAPIYORSUNUZ"

Tutuklananlardan bazıları, cezaevine gönderilirken "Trump için yapıyorsunuz, yapmayın. Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi", "NATO üyeleri gelecek diye yurttaşlara eziyet çektiriyorsunuz" şeklinde tepki gösterdiler.

DORUK MADENCİLİK VE TKP/ML SORULARI

Savcılık ifadelerinde Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri ve bu eylemlere neden katıldıkları soruldu. Öte yandan Savcılık sorgusunda katıldıkları eylemler, basın açıklamaları sorulurken NATO'ya ilişkin yapılan eylemlerde soruldu. Herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) Terör Örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları, örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı soruldu. Savcılığın tutuklama talebi yazısında ise sevk edilen kişilerin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içerisinde terör eylemleri gerçekleştirebileceği" iddiasına yer verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA