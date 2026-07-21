Haberler

NATO Zirvesi Öncesinde Gözaltına Alınıp Tutuklanan Tema Vakfı Gönüllülerinden 10 Kişi Hakkında Tahliye Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınıp 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan 7 TEMA Vakfı gönüllüsü ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildi. Aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu tahliye sayısının artması bekleniyor.

(ANKARA) - NATO Zirvesi kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de olduğu 7 TEMA Vakfı gönüllüsü ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan TEMA Vakfı üyesi 7 kişi ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tutukluluk incelemesi yapılarak tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilenlerin arasında Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.

Tahliye sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sözde fenomen için hesap zamanı

Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Trump-Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı

Göreve gelir gelmez Trump'la konuşmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Adalet Bakanlığı 'Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddialarını yalanladı

Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA iddiası! Bakanlıktan açıklama var
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti