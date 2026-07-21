NATO Zirvesi Öncesinde Gözaltına Alınıp Tutuklanan Tema Vakfı Gönüllülerinden 10 Kişi Hakkında Tahliye Kararı
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınıp 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan 7 TEMA Vakfı gönüllüsü ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildi. Aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu tahliye sayısının artması bekleniyor.
(ANKARA) - NATO Zirvesi kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de olduğu 7 TEMA Vakfı gönüllüsü ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan TEMA Vakfı üyesi 7 kişi ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tutukluluk incelemesi yapılarak tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilenlerin arasında Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.
Tahliye sayısının artması bekleniyor.