NATO Zirvesi Öncesinde Gözaltına Alınıp Tutuklanan Tema Vakfı Gönüllülerinden 10 Kişi Hakkında Tahliye Kararı

(ANKARA) - NATO Zirvesi kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de olduğu 7 TEMA Vakfı gönüllüsü ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan TEMA Vakfı üyesi 7 kişi ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tutukluluk incelemesi yapılarak tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilenlerin arasında Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.

Tahliye sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: ANKA