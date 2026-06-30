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DMM'den 'GBT sorgusu' açıklaması

DMM'den 'GBT sorgusu' açıklaması
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden yolculara tek tek GBT sorgusu yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "'NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirleri alınmakla birlikte, iddia edildiği gibi şehre seyahat eden vatandaşlarımıza yönelik sistematik, bir GBT uygulaması bulunmamaktadır. Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir. Güvenlik tedbirlerini çarpıtarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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