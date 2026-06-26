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Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi İçin Ulaşım ve Trafik Düzenlemesi Açıklaması

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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi süresince uygulanacak trafik düzenlemelerini açıkladı. Yayalara ve iş yerlerine kısıtlama getirilmeyeceği, bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ve metro seferlerinin büyük ölçüde devam edeceği belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi kapsamında uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, yayalara ve iş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi süresince kentte uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek zirve kapsamında güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanması için gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması amacıyla tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi.

Araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişlerinin yapılabileceği belirtilen açıklamada, otobüs ve minibüs ulaşımında da trafiğe tamamen kapatılacak yollar dışında herhangi bir kısıtlama planlanmadığı bildirildi.

Metro ve Ankaray ulaşımının sorunsuz şekilde devam edeceği belirtilirken, zirve süresince yalnızca Ankaray Bahçelievler durağı ile Söğütözü Metro durağında iniş ve biniş yapılmayacağı açıklandı.

Valilik, iş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmediğini de duyurdu.

Açıklamada, zirve sırasında araç kullanacak vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergahlara ilişkin güncellemeleri takip etmeleri önerildi.

Vatandaşlardan, zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine riayet etmeleri ve güncel duyuruları resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA
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