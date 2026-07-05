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Emniyet Genel Müdürü Fidan'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 36. NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerini denetlemek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin güvenlik tedbirlerini incelemek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri ve yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Zirvenin küresel ölçekte taşıdığı stratejik öneme dikkati çeken Fidan, güvenlik planlamalarının tüm birimlerle etkin koordinasyon içinde, en üst seviyede ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Fidan, daha sonra Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'ni ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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