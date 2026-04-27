NATO: Üye ülke liderlerini bir araya getiren düzenli toplantıları sürdürmeye devam edeceğiz

NATO, uluslararası basında zirvelerin her yıl gerçekleşmeyeceğine ilişkin haberler hakkında, "NATO, devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki düzenli toplantılarını sürdürmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

İsmini vermek istemeyen bir NATO yetkilisi, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, geçen yıl Lahey NATO Zirvesi'nde müttefiklerin, 2026'da Türkiye'de bir araya geleceklerini, ardından Arnavutluk'ta bir toplantı düzenleneceğini duyurduğu anımsatıldı.

"NATO, devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki düzenli toplantılarını sürdürmeye devam edecek." bilgisine yer verilen açıklamada, zirveler arasındaki süreçlerde ise müttefiklerin ortak güvenliğe ilişkin konularda istişarelerde bulunmayı, planlama yapmayı ve kararlar almayı sürdüreceği kaydedildi.

Uluslararası basındaki haberlerde, NATO zirvelerinin her yıl düzenlenmeyeceğinin tartışıldığı, nihai kararı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin vereceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
