NATO: Polonya hava sahasının ihlaliyle ilgili yetkililerle yakın temas içindeyiz

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE), Polonya hava sahasının ihlal edilmesiyle ilgili olarak yetkililerle yakın temas halinde olduklarını bildirdi.

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Polonya hava sahasına giren ve daha sonra Polonya topraklarına düşen, henüz türü belirlenemeyen bir Rus füzesine karşı, NATO ve Polonya hava ve kara savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu belirten O'Donnell, NATO kapsamında görev yapan 2 savaş uçağı, Polonya'ya ait F-16'lar, NATO Çok Uluslu Çok Rollü Tanker Nakliye Birimine ait bir Airbus A330 yakıt ikmal uçağı, Polonya'ya ait Saab 340 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW) uçağı ile bir Polonya Mi-24 helikopterinin havalandırıldığını aktardı.

O'Donnell, "NATO, Polonya hava sahasının ihlal edilmesiyle ilgili olarak yetkililerle yakın temas halinde bulunuyor." ifadesine yer verdi.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in, bugün erken saatlerde Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile NATO ve Polonya'nın müdahalesini görüştüğünü belirten O'Donnell, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

O'Donnell, SACEUR'ın, NATO'nun ittifak topraklarını savunmak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Polonya'da, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik yoğun füze saldırısı sırasında, hava sahasına giren kimliği belirsiz cisme ait olduğu değerlendirilen parçaların bulunduğu bildirilmişti.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da polis ekiplerinin bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında bir çukur ile kimliği belirsiz cisme ait enkaz parçaları tespit ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA