NATO'nun Saraybosna Komutanı görevini devretti

NATO'nun Saraybosna Komutanı Tuğgeneral Pamela McGaha, görevini Tuğgeneral Matthew Valas'a törenle teslim etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Orduevi'nde düzenlenen devir teslim törenine, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in yanı sıra siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

Görevi biten McGaha, törende, NATO'nun birleştirici gücü olduğunu dile getirerek, Bosna Hersek'i geliştirmeye yönelik birçok destek paketini uyguladıklarını söyledi.

NATO'nun Bosna Hersek'te kalıcı barış ve güven ortamının devam etmesi fikrine bağlı olduklarını belirten McGaha, "NATO'nun verdiği sözleri iki yıl boyunca yaptıklarımızla doğruladık." dedi.

Valas ise Bosna Hersek'teki görev süresi boyunca deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekiple çalışacaklarını kaydetti.

Bosna Hersek ordusunun kurumsal gelişimini ve savunma kapasitesini artırmak için çalışacaklarını aktaran Valas, "Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile NATO arasında uzman değişimi yapacağız. Bölgesel güvenlik sorunları, bize ortaklığımızı, kapasitelerimizi ve yeteneklerimizi sürekli olarak güçlendirme ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından McGaha ile Valas arasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.