MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan ve Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 kapsamında görev alan personelin fotoğrafları paylaşıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Her coğrafyada aynı disiplin, aynı irade, birlikten doğan güçle." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikatta görev alan Mehmetçiğin fotoğrafları da yer aldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.