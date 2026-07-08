Ankara'daki NATO Karşıtı Eylemde Gözaltına Alınan 9 Hkp Üyesi Daha Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - Ankara'daki NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 13 HKP üyesinden 9'unun serbest bırakılmasına, 4 kişinin de adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verildi.

Ankara'da Birinci Meclis önünde 5 Temmuz'da HKP'nin düzenlediği NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 6 avukat, bir gün sonra emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 parti üyesinin gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı.

Bugün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 13 kişi hakkında savcılık kararını verdi. Savcılık, 13 kişiden 9'unun serbest bırakılmasına, 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA