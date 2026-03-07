Haberler

Selçuk Bayraktaroğlu NATO Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı

Selçuk Bayraktaroğlu NATO Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları ile video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konularını değerlendirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
