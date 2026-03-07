Selçuk Bayraktaroğlu NATO Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı