NATO Genel Sekreteri Rutte, Savunma Harcamaları Hedefleri Hakkında İyimser

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'i oranındaki yeni hedefin kabul edilmesi konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gün oturumlarının öncesinde, basına açıklamalarda bulundu.

Bugün kabul edilmesi beklenen savunma harcaması hedefine ilişkin Mark Rutte, yeni mali taahhüdün birçok ülke için politik açıdan zorlayıcı olmasına rağmen Rusya'dan gelen tehdit ve mevcut küresel istikrarsızlık nedeniyle tek çare olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, hedefin bugün yapılacak liderler oturumunda kabul edilmesi hususunda iyimser olduğunu vurgulayarak "ABD'nin NATO'ya tamamen bağlı olduğu, 5. maddeye tamamen bağlı olduğu konusunda kesin bir netlik var. Bugün Kanadalılar ve Avrupalıların harcamalarını hızlandırarak Ruslara ve diğerlerine karşı kendimizi savunabilmemizi sağlayacakları yönünde bir beklenti de var." dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Rutte, İspanya'nın dile getirdiği endişelerin zirvede bu hedef üzerinde anlaşılmasına engel olmayacağı değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'a saldırıları

Rutte ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kamuoyuna açıklanan, kendisinin gönderdiği özel kısa mesajla ilgili, mesajın yayınlanmasına itirazı olmadığını belirterek mesajın içeriğinin "gerçeklerin ifadesi" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarıyla ilgili de Rutte, "İran'ın nükleer tesisine atılan 14 büyük bomba... Bence bu, NATO'nun İran'ın eline geçmemesi gerektiğini her zaman söylediği nükleer yeteneği ortadan kaldırmak için mümkün olan her şeyi yapmak için çok önemliydi." diye konuştu.