NATO Genel Sekreteri Rutte: "Nato'nun Nükleer Caydırıcılığı Güvenilir ve Etkili Olmalı"

NATO Genele Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye’nin ittifaka katkılarını ve savunma sanayisindeki gelişimini övdü" ve "NATO’nun nükleer caydırıcılığı güvenilir ve etkili olmalı" dedi.

İstanbul'da düzenlenen NATO'nun yıllık Nükleer Politika Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumda, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde nükleer politika ve caydırıcılık konularında ittifak genelinden 150 uzman görüş alışverişinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, çevrim içi yaptığı konuşmada, etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye'nin ittifak güvenliğine katkılarını ve savunma alanındaki yatırımlarını" övdü.

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki yenilikçi yapının büyümeye devam ettiğini" belirten Rutte, "Büyük istikrarsızlık dönemlerinde nükleer caydırıcılığın önemi artarken, NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir, emniyetli, güvenli ve etkili olmasını sağlamalıyız" dedi."

Rutte, NATO'nun Ankara Zirvesi yaklaşırken nükleer duruşunun değişen güvenlik ortamına uyumuna ilişkin kritik kararlar alınması gerektiğini de vurguladı.

Etkinlikte müttefik ülkelerden uzmanlar da jeopolitik değişimlerin nükleer ortam üzerindeki etkilerini, silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer yayılmanın önlenmesi başlıklarını ele aldı.

Kaynak: ANKA
