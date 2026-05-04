NATO Genel Sekreteri Rutte: "Avrupa, ABD'den gelen mesajı net şekilde duydu"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Avrupa'ya yönelik hayal kırıklığı yaşadığını ancak Avrupa'nın gerekli mesajı aldığını ve adım attığını söyledi.

Rutte, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi bağlamında basına açıklamalarda bulundu.

Avrupalı ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a "karşı yürüttüğü kampanya"ya destek vermediğine ve bunun ABD tarafında hayal kırıklığına yol açtığına işaret eden Rutte, "Avrupa, ABD'den gelen mesajı net şekilde duydu. Nitekim, bugün birçok ülkenin ikili anlaşmalar çerçevesinde üs taleplerinde ve lojistik destek konularında gerekli adımları attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rutte, Avrupalı liderlerin aynı zamanda bir sonraki aşama için kritik varlıkları harekat sahasına yakın bölgelerde önceden konuşlandırma kararı aldıklarını kaydetti.

Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde de savunma harcamalarına ilişkin taahhütler konusunda Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Donald Trump'ı dinlediklerini belirten Rutte, "Sonuç olarak, Avrupa daha güçlü bir NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlenerek rolünü artırıyor." diye konuştu.