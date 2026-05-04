NATO Genel Sekreteri Rutte, AST Zirvesi'nde liderlerle ortak güvenlik sorunlarını görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nde, Avrupalı liderler ve diğer ortaklarla ortak güvenlik sorunlarını ele aldı.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rutte'nin başkent Erivan'da yapılan AST Zirvesi'nin genel oturumuna ve zirve kapsamında düzenlenen hibrit tehditlerin ele alındığı bir toplantıya katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Rutte'nin zirvede, Avrupalı liderler ve diğer ortaklarla ortak güvenlik sorunlarını görüştüğü belirtildi.

Rutte'nin zirve marjında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile NATO-Ermenistan ortaklığını ele aldığı ifade edilen açıklamada, Genel Sekreter'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı ikili görüşmede, İttifak'ın Ukrayna'ya olan desteğini yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Rutte'nin İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil birçok liderle ikili görüşme yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
